МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Введение нового "цифрового налога" для иностранных IT-компаний оправданно и давно назрело — глобальные корпорации зарабатывают в России, а налоги платят в других юрисдикциях, заявил РИА Новости директор Центра стратегий и программ Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Павел Рудник. "Лаборатория Касперского" нашла в Google Play мошенническое приложение

Газета "Ведомости" в четверг сообщила со ссылкой на источники, что власти РФ рассматривают введение нового "цифрового налога" для глобальных компаний.

Предполагается взимать дополнительную плату с компаний, которые пользуются данными россиян и формируют рекламную политику на территории РФ.

Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли. По данным издания, эта тема обсуждалась на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

"В целом, эта инициатива определённо назрела. Во многих ведущих странах такого рода меры уже давно приняты. Реклама — это огромный рынок. Если посмотреть на публичные отчёты глобальных корпораций, например, Google, Facebook, то там видно, что реклама — один из основных источников дохода для таких компаний. При этом, поскольку штаб-квартиры этих корпораций находятся за рубежом, соответствующие налоги они платят в иностранных юрисдикциях, преимущественно в США", — сказал директор Центра.

"Вместе с тем, мы понимаем, что эти доходы формируются за счёт рекламной аудитории во многих странах мира, в том числе, и в России. Согласитесь, было бы очень странно не облагать налогами доходы от рекламы, осуществляемой на территории России. Так что вполне естественно, что российские власти планируют введение так называемого "цифрового налога", — добавил эксперт.

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