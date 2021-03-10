МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Телекоммуникационный холдинг Veon заключил мультивалютное возобновляемое кредитное соглашение с международными банками на сумму 1,25 миллиарда долларов для дочерней компании Veon Holdings B. V. (Veon Holdings), говорится в сообщении компании. Какие товары и услуги опасно брать в кредит

Новое соглашение заменит существующую возобновляемую кредитную линию, подписанную в 2017 году. Первоначальный срок действия составляет три года. Veon Holdings имеет право запросить два продления на один год при условии согласия кредитора.

Обязательства по соглашению взяли на себя международные банки из Азии, Европы и США.