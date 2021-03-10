МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что сервис с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Добавляется, что Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.

"В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены", — говорится в сообщении. Роскомнадзор с 10 марта замедлит скорость работы Twitter в России

Также в ведомстве добавили, что, в соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", "распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз".

О необходимости регулировать действия интернет-гигантов заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам высокопоставленного дипломата, западные соцсети ведут себя вне правовых рамок, зачатую игнорируя законы РФ, что является недопустимым.

Как заявила Захарова, "они оперируют в нашей среде, но при этом зачастую никаким российским законам не подчиняются", а иногда напрямую нарушают. Несмотря на нарушения законов и предписаний, интернет-гиганты "иногда и штрафы полностью игнорируют, что недопустимо", подчеркнула официальный представитель МИД РФ.