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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210310/833198954.html
В Сенате прокомментировали решение снизить скорость работы Twitter
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Решение Роскомнадзора по Twitter послужит отрезвляющим душем для YouTube и других соцсетей, не выполняющих требования российского ведомства, заявил РИА Новости член профильного... ПРАЙМ, 10.03.2021
россия, twitter, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Решение Роскомнадзора по Twitter послужит отрезвляющим душем для YouTube и других соцсетей, не выполняющих требования российского ведомства, заявил РИА Новости член профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, сообщается на сайте ведомства. Решение связано с тем, что сервис в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.
"Это подействует хорошим отрезвляющим душем для YouTube, для всех других соцсетей, кто решает свои проблемы за счет законности и порядка в России", — сказал сенатор.
Он выразил надежду на то, что после решения Роскомнадзора по Twitter другие соцсети будут выполнять все логичные требования ведомства.