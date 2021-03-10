МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Решение Роскомнадзора по Twitter послужит отрезвляющим душем для YouTube и других соцсетей, не выполняющих требования российского ведомства, заявил РИА Новости член профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, сообщается на сайте ведомства. Решение связано с тем, что сервис в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Эксперты предсказывают снижение рубля и рынка акций

"Это подействует хорошим отрезвляющим душем для YouTube, для всех других соцсетей, кто решает свои проблемы за счет законности и порядка в России", — сказал сенатор.

Он выразил надежду на то, что после решения Роскомнадзора по Twitter другие соцсети будут выполнять все логичные требования ведомства.