МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Ограничения в виде замедления скорости работы Twitter вызовут неудобства лишь у небольшой части населения России: по данным на октябрь 2020 года, соцсетью пользуются всего 0,44% россиян, заявил РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

Роскомнадзор в среду пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомством было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Индекс Мосбиржи поднялся выше 3500 пунктов

"Сервис Twitter в России не очень популярен. По данным на октябрь 2020 года, им пользовались всего 0,44% россиян, соцсеть находилась на шестом месте по популярности в РФ. Для сравнения, социальной сетью "ВКонтакте" пользуется почти 21% наших граждан, она является лидером по количеству сообщений пользователей в месяц", — сообщил Бедеров.

Эксперт отметил, что сами ограничения в виде замедления будут оказывать влияние на скорость работы социальной сети, загрузки контента и прочее. По его словам, пользователям это будет неудобно, но не более: сама соцсеть не предполагает большую нагрузку по трафику, учитывая ограничения на размер размещаемого в ней контента.

"Меры Роскомнадзора сомнительны. Ранее ведомство пыталось безуспешно заблокировать мессенджер Telegram. Теперь же блокировку политкорректно назвали тем, чем она по сути и является — замедлением работы сервиса", — резюмировал эксперт. Как власти будут регулировать цены и чем ответит рынок

Контент в Twitter с подавляющего большинства мобильных и стационарных устройств в среду пока загружается со стандартной скоростью. На смартфоне одного из корреспондентов РИА Новости на некоторое время перестали загружаться картинки и видео в постах, а также аватарки пользователей, но через некоторое время обычная работа сервиса восстановилась. Пользователи соцсети также сообщают, что, как и в случае с временами блокировки Telegram, они продолжают пользоваться Тwitter с помощью VPN – скорость загрузки контента остается прежней.