2021-03-10T12:56:38+03:00
2021-03-10T12:56:38+03:00
2021-03-10T12:56:38+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210310/833199814.html
В Кремле рассказали, как должны работать соцсети в России
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Работающие в России зарубежные социальные сети обязаны выполнить требования российских ведомств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Роскомнадзор в среду... ПРАЙМ, 10.03.2021
соцсети, интернет, кремль, новости, технологии
https://1prime.ru/images/83275/06/832750686.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83275/06/832750686.jpg
https://1prime.ru/images/83275/06/832750685.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83275/06/832750685.jpg
https://1prime.ru/images/83275/06/832750673.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83275/06/832750673.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210310/833199404.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Работающие в России зарубежные социальные сети обязаны выполнить требования российских ведомств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Роскомнадзор в среду пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомством было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.
"Очевидно, что должны быть эффективные меры с тем, чтобы вынудить эти компании все-таки выполнять законные требования наших ведомств. Эти компании обязаны это делать, если они функционируют на территории РФ. Не может быть, чтобы какие-то компании были у нас на территории вне правового поля", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают действия Роскомнадзора.
В ответ на уточняющий вопрос, не повторится ли история с блокировкой Telegram, Песков ответил, что Роскомнадзор "опыт необходимый получил, и наверняка он это опыт оценивает, учитывает в своей работе".