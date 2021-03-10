МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Работающие в России зарубежные социальные сети обязаны выполнить требования российских ведомств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Роскомнадзор в среду пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомством было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Эксперт назвал число россиян, которых затронет снижение скорости Twitter

"Очевидно, что должны быть эффективные меры с тем, чтобы вынудить эти компании все-таки выполнять законные требования наших ведомств. Эти компании обязаны это делать, если они функционируют на территории РФ. Не может быть, чтобы какие-то компании были у нас на территории вне правового поля", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают действия Роскомнадзора.

В ответ на уточняющий вопрос, не повторится ли история с блокировкой Telegram, Песков ответил, что Роскомнадзор "опыт необходимый получил, и наверняка он это опыт оценивает, учитывает в своей работе".