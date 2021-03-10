МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор на данный момент не ставит задачи полной блокировки Twitter, однако она возможна, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Ведомство с 10 марта замедлило скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Какие товары и услуги опасно брать в кредит

"Деградация трафика распространяется на доставку аудио-, видеоконтента и графических изображений. Текстовые сообщения в социальной сети Twitter доставляются без ограничений. Задачи полной блокировки Twitter на данный момент не стоит, но она возможна", — заявили в пресс-службе ведомства.