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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210310/833201771.html
"Ростелеком" восстановил доступ к сайтам госорганов
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Работоспособность сети "Ростелекома" восстановлена, сайты госорганов доступны, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В полдень среды начались сбои при загрузке сайтов... ПРАЙМ, 10.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Работоспособность сети "Ростелекома" восстановлена, сайты госорганов доступны, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В полдень среды начались сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации. Проблемы с доступом к ряду государственных сайтов в РФ были связаны со сбоем маршрутизаторов в сети крупнейшего интернет-провайдера "Ростелеком".
"В 14:45 работоспособность сети восстановлена. Сайты госорганов доступны. Причины сбоя изучаются, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем", — сказали в пресс-службе.