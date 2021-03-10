МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Работоспособность сети "Ростелекома" восстановлена, сайты госорганов доступны, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В полдень среды начались сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации. Проблемы с доступом к ряду государственных сайтов в РФ были связаны со сбоем маршрутизаторов в сети крупнейшего интернет-провайдера "Ростелеком". Эксперты предсказывают снижение рубля и рынка акций

"В 14:45 работоспособность сети восстановлена. Сайты госорганов доступны. Причины сбоя изучаются, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем", — сказали в пресс-службе.