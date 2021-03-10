В России может возникнуть нехватка популярных гаджетов
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Уже летом с полок российских магазинов могут исчезнуть самые популярные смартфоны. Госдума 10 марта рассмотрит в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за отсутствие на продающейся в России технике предустановленного отечественного программного обеспечения. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на слова автора инициативы депутата Сергея Жигарева.
Норма об обязательной предустановке отечественных приложений начнёт действовать с 1 апреля, а если поправки одобрят, то уже с июля за нарушение будут штрафовать. Наказание коснется магазинов, которые продают не соответствующие требованиям гаджеты. Максимальная сумма штрафа составит 200 тысяч рублей.
По мнению некоторых экспертов, из-за неясных формулировок в законопроекте с полок магазинов могут исчезнуть некоторые модели устройств, опасаются в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, в нее входят в том числе Apple, Intel, Samsung, Sony, Philips, HP).
Директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов считает, что "добросовестные компании могут не успеть подготовиться к исполнению требований закона и, соответственно, не будут продавать некоторые устройства". Помимо этого, он добавил, что пока до конца непонятны юридические основания взаимодействия производителей устройств и разработчиков приложений. "Сейчас стороны обсуждают эти механизмы, но процесс идет сложно и еще займет какое-то время", отметил Гуськов.
В свою очередь, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уверен, что вступление закона в силу не приведет к исчезновению каких-либо устройств с прилавков. "Ни один производитель не пойдет на то, чтобы убирать свои устройства с полок", добавил он. Муртазин объяснил свою позицию тем, что на этапе обсуждения основного закона о предустановке отечественного ПО в документ добавили опцию "диалогового окна", когда потребитель при первом включении купленного устройства получает уведомление с предложением установить или все приложения из прилагаемого перечня предустановки, или какие-то определенные программы. Этим изменением, уверен он, и воспользуются крупные производители типа Apple.
В "М.Видео-Эльдорадо" "Известиям" рассказали, что подавляющее большинство производителей и поставщиков техники сети готовятся к вступлению в силу новых правил, касающихся предустановки отечественного ПО.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210310/833201964.html