МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Уже летом с полок российских магазинов могут исчезнуть самые популярные смартфоны. Госдума 10 марта рассмотрит в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за отсутствие на продающейся в России технике предустановленного отечественного программного обеспечения. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на слова автора инициативы депутата Сергея Жигарева. WhatsApp прекратит свою работу на некоторых смартфонах

Норма об обязательной предустановке отечественных приложений начнёт действовать с 1 апреля, а если поправки одобрят, то уже с июля за нарушение будут штрафовать. Наказание коснется магазинов, которые продают не соответствующие требованиям гаджеты. Максимальная сумма штрафа составит 200 тысяч рублей.

По мнению некоторых экспертов, из-за неясных формулировок в законопроекте с полок магазинов могут исчезнуть некоторые модели устройств, опасаются в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, в нее входят в том числе Apple, Intel, Samsung, Sony, Philips, HP).

Директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов считает, что "добросовестные компании могут не успеть подготовиться к исполнению требований закона и, соответственно, не будут продавать некоторые устройства". Помимо этого, он добавил, что пока до конца непонятны юридические основания взаимодействия производителей устройств и разработчиков приложений. "Сейчас стороны обсуждают эти механизмы, но процесс идет сложно и еще займет какое-то время", отметил Гуськов.

В свою очередь, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уверен, что вступление закона в силу не приведет к исчезновению каких-либо устройств с прилавков. "Ни один производитель не пойдет на то, чтобы убирать свои устройства с полок", добавил он. Муртазин объяснил свою позицию тем, что на этапе обсуждения основного закона о предустановке отечественного ПО в документ добавили опцию "диалогового окна", когда потребитель при первом включении купленного устройства получает уведомление с предложением установить или все приложения из прилагаемого перечня предустановки, или какие-то определенные программы. Этим изменением, уверен он, и воспользуются крупные производители типа Apple.

В "М.Видео-Эльдорадо" "Известиям" рассказали, что подавляющее большинство производителей и поставщиков техники сети готовятся к вступлению в силу новых правил, касающихся предустановки отечественного ПО.