МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская интернет-компания "Яндекс" запустила сервис Yandex Pay для оплаты покупок банковской картой, говорится в сообщении компании.

В нем уточняется, что с помощью нового сервиса можно платить картой, не вводя её данные — они подтянутся из аккаунта на "Яндексе". "Яндекс" вновь стал самой дорогой интернет-компанией России

Для пользования новым сервисом необходимо привязать банковскую карту к аккаунту на "Яндексе". Сервис работает с картами Mastercard, Visa и "Мир" любых банков, при этом кешбэк и другие бонусы держателей карт сохраняются. Если привязать к сервису несколько карт, можно будет выбрать, с какой списать деньги при оплате покупок.

"Яндекс" отмечает, что новый способ оплаты с помощью сервиса Yandex Pay безопаснее, чем оплата просто картой. "Человеку не нужно оставлять платёжные данные на десятках сайтов — достаточно один раз указать их в аккаунте на "Яндексе", где они хранятся в зашифрованном виде", — уточняется в сообщении.

"На сервисах "Яндекса" давно можно оплачивать заказы. Сейчас мы готовы предложить эту разработку другим участникам рынка. Любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay, чтобы упростить клиентам процесс оплаты и, как следствие, повысить продажи", — приводятся в сообщении слова руководителя сервиса Yandex Pay Александра Головина.

Компания уточняет, что кнопку Yandex Pay уже поставили ряд известных брендов, несколько крупных интернет-магазинов подали заявку. Подключить Yandex Pay можно напрямую или обратившись к агрегатору платёжных сервисов: такую возможность предлагают "Робокасса", Payture, RBK.money — и этот список будет пополняться.

Сейчас сервис работает только на сайтах — в большинстве популярных браузеров. "Кнопка Yandex Pay доступна тем, кто привязал карту к аккаунту на "Яндексе" и авторизовался. В дальнейшем люди смогут платить через Yandex Pay в мобильных приложениях, во всех браузерах и в офлайне", — говорится в сообщении.