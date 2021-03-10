МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Проблемы с доступом к сервисам Google, YouTube и ряду других возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа в Страсбурге, с ограничением скорости доступа к Twitter это не связано, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. Эксперт высказался о пользе нового "налога на Google"

В среду пользователи Youtube, Google и ряда других сервисов в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Сбои в работе сайтов начались около 12.23 мск. О проблемах сообщали пользователи Украины, Польши, Латвии и других стран. Также со сбоями столкнулись пользователи из России.

"Проблемы с доступом к международным сервисам Google, YouTube и ряду других, с которыми могли столкнуться российские пользователи 10 марта, возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа, расположенного в Страсбурге", — сказали в пресс-службе.

Ведомство также отмечает, что авария в этом дата-центре не связана с действиями по ограничению скорости доступа к социальной сети Twitter на территории РФ.