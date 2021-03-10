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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210310/833202956.html
Роскомнадзор назвал причину нарушения доступа к Google и ряду сервисов
Технологии
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Проблемы с доступом к сервисам Google, YouTube и ряду других возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа в Страсбурге, с ограничением скорости доступа к Twitter это не... ПРАЙМ, 10.03.2021
роскомнадзор, google, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Проблемы с доступом к сервисам Google, YouTube и ряду других возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа в Страсбурге, с ограничением скорости доступа к Twitter это не связано, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
В среду пользователи Youtube, Google и ряда других сервисов в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Сбои в работе сайтов начались около 12.23 мск. О проблемах сообщали пользователи Украины, Польши, Латвии и других стран. Также со сбоями столкнулись пользователи из России.
"Проблемы с доступом к международным сервисам Google, YouTube и ряду других, с которыми могли столкнуться российские пользователи 10 марта, возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа, расположенного в Страсбурге", — сказали в пресс-службе.
Ведомство также отмечает, что авария в этом дата-центре не связана с действиями по ограничению скорости доступа к социальной сети Twitter на территории РФ.