МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. С появлением новых социальных сетей становится все больше зависимых от них людей. Порой они даже не замечают, как рискуют своей жизнью, делая оригинальные и модные фотографии, чтобы удивить окружающих, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман. Эксперт разъяснил, зачем китайским смартфонам черный датчик на торце

"Точно не стоит делать селфи в местах, опасных для жизни, поскольку в данном случае вы не можете полностью контролировать ситуацию. Опасными считаются селфи в горах, на воде, съемки в транспорте на ходу и так далее", — отметил эксперт.

Также разные "оригинальные" идеи могут приходить в голову на вечеринках, когда люди не слишком хорошо себя контролируют, добавил он.

В момент селфи главное понимать, что это безопасно и с вами ничего не случится, что вы, например, не оступитесь и не упадете с высоты. Ведь всегда велик соблазн переснять фото, сделать другой ракурс, поменять кадр и так далее.

Кроме того, селфи не должны причинять проблем окружающим. Во время фотосъемок нужно думать не только о себе, но и о находящихся рядом людях, заключил Шерман.

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