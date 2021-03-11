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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210311/833203288.html
Эксперт рассказал, чем опасны модные селфи
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С появлением новых социальных сетей становится все больше зависимых от них людей. Порой они даже не замечают, как рискуют своей жизнью, делая оригинальные и модные фотографии,... ПРАЙМ, 11.03.2021
фото, смартфон, фотокамера, гаджеты, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. С появлением новых социальных сетей становится все больше зависимых от них людей. Порой они даже не замечают, как рискуют своей жизнью, делая оригинальные и модные фотографии, чтобы удивить окружающих, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.
"Точно не стоит делать селфи в местах, опасных для жизни, поскольку в данном случае вы не можете полностью контролировать ситуацию. Опасными считаются селфи в горах, на воде, съемки в транспорте на ходу и так далее", — отметил эксперт.
Также разные "оригинальные" идеи могут приходить в голову на вечеринках, когда люди не слишком хорошо себя контролируют, добавил он.
В момент селфи главное понимать, что это безопасно и с вами ничего не случится, что вы, например, не оступитесь и не упадете с высоты. Ведь всегда велик соблазн переснять фото, сделать другой ракурс, поменять кадр и так далее.
Кроме того, селфи не должны причинять проблем окружающим. Во время фотосъемок нужно думать не только о себе, но и о находящихся рядом людях, заключил Шерман.
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