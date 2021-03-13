МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Ракета-носитель "Союз-2" для запланированного на 20 марта пуска с южнокорейским спутником CAS500-1 и еще 37-ю космическими аппаратами впервые в летной истории этого носителя будет окрашена в новые цвета: ракета стартует с космодрома Байконур в бело-синей гамме, а не привычной бело-серо-оранжевой, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Создание первого в России частного космодрома остановили из-за бюрократии

"Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя "Восток", который располагается на ВДНХ. Он окрашен в белый цвет. Белой ракета при запуске выглядит от инея, покрывающего баки жидкого кислорода. На ракете-носителе «Восток» 60 лет назад с Байконура отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин", — рассказал собеседник агентства.

Носители семейства "Союз" эксплуатируются с 1966 года и все это время сохраняли одинаковую цветовую гамму. На стартовом комплексе ракета "Союз" выглядит традиционно так: головной обтекатель белого цвета, переходный отсек – серого, дальше идет третья ступень серого цвета и хвостовой отсек оранжевого цвета, ниже — серые блоки первой и второй ступени, обрамленные снизу белой и оранжевой полосами. После заправки жидким кислородом серые части ракеты наполовину покрываются белым инеем и в космос носитель взлетает уже практически полностью белым с оранжевым обрамлением "юбок" всех трех ступеней.

В предстоящем пуске головной обтекатель, закрывающий космическую головную часть ракеты-носителя, сохранит "стандартный" белый цвет. В остальном – оранжевый цвет на носителе заменит синий, а серый будет заменен на белый. Изменится также и цвет переходного отсека, — вместо традиционно серого он тоже станет синим.

Случаи нестандартного оформления ракеты "Союз" уже были в ее летной истории. Например, ракету украшали к Олимпиаде в Сочи. Но тогда шла речь о наклейках узоров и надписей. Предстоящий пуск станет первым, когда изменения коснутся окраски ракеты.

Предполагается, что и другие пуски, проходящие по контрактам "Главкосмос пусковые услуги", будут проводиться в данной цветовой гамме.

С 1966 года осуществлено 1086 пусков ракет "Союз" всех модификаций с четырех космодромов.

Ранее сообщалось, что ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" запустит с Байконура 38 космических аппаратов из 18 стран – России, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Канады, Бразилии, Германии, Нидерландов, Италии, Аргентины, Венгрии, Таиланда, Словакии, Великобритании, Испании и Туниса.

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