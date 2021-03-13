МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Популярные российские блогеры, особенно в сфере beauty, могут заработать 10 миллионов рублей, что составляет среднюю стоимость квартиры в Москве, за один-три месяца, рассказал РИА Недвижимость digital-директор рекламного агентства Main-Target (MTG) Антон Быков. Google хочет ввести налог для YouTube-блогеров

Главная "золотая жила" сети Instagram – сфера beauty, и топ-блогеры, освоившие это направление, могут размещать платные интеграции хоть каждый день, рассказал он.

"Например, Анастасия Решетова за различные типы рекламных интеграций может получать от 0,8 до 2 миллионов рублей, и на квартиру в Москве заработает меньше, чем за месяц", — подсчитал Быков.

Другое популярное направление в Instagram — путешествия, хотя здесь ситуация скромнее, особенно после локдауна. Блогер, имеющий 600 тысяч подписчиков и заботящийся о своей аудитории, публикует до двух рекламных интеграций в постах в месяц и до четырех "сториз". Например, стоимость поста у Дмитрия Лукьянчука составляет от 200 тысяч рублей, "сториз" предлагаются дешевле. "В среднем 500 тысяч рублей в месяц, так на квартиру больше полутора лет придется зарабатывать", — отметил эксперт. Роскомнадзору предложили регистрировать блогеров, желающих освещать акции

Крупные рекламные контракты топовые блогеры сейчас реализуют кроссплатформенно, объяснил он. "Например, не так важно, что Варламов много лет номер один в "Живом журнале", ведь основные охваты его рекламная интеграция наберет на платформах Youtube и Instagram. Бюджет средней интеграции составит 700 тысяч – 1,5 миллиона рублей, туда входят расходы на продакшн и зарплата сотрудников. Тем не менее, на "среднюю" квартиру в Москве он заработает за 10-12 интеграций", — подсчитал Быков.

Чтобы не утомить аудиторию, опытный блогер не станет размещать навязчивую рекламу. Часто даже за большой бюджет он не согласится на дополнительную интеграцию вне его графика публикаций, уточнил он. "Таким образом, тот же Варламов сделает не более четырех рекламных интеграций в месяц, тогда он сможет полностью оплатить новую квартиру за три месяца", — добавил Быков.

Топовые блогеры Youtube типа Wylsacom и Влад А4 в среднем за интеграцию берут от 1 миллиона рублей, количество интеграций зависит от количества выходов их шоу, но за пару-тройку месяцев на всех платформах они точно зарабатывают на квартиру, рассказал он.

Трендовый тик-токер, например, Даня Милохин, размещение в Instagram оценивает от 800 тысяч рублей, в самом TikTok — от 500 тысяч. "Минимум четыре размещения на каждой из платформ в месяц он сделает и за пару месяцев новую квартиру отобьет", — уверен Быков.

Но это не все доходы инфлюенсеров — различные варианты амбассадорства приносят дополнительные 3-15 миллионов рублей в год, добавил он.

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