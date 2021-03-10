МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Реализация инициативы по уплате иностранными интернет-площадками НДФЛ с доходов блогеров от рекламы может быть затруднена в том числе неясностью с идентификацией таких налогоплательщиков, заявила РИА Новости член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова. Эксперт высказался о пользе нового "налога на Google"

Ранее в среду газета "Ведомости" написала, что иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. По данным газеты, предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России. Изменение должно быть закреплено федеральным законом, его проект планируется подготовить к середине года, говорится в перечне мер по поддержке российской IT-индустрии, написала газета.

По словам члена Ассоциации юристов России АЮР Марии Спиридоновой, деятельность блогеров и их доходы — зона с пробелами в законодательстве, и было очевидно, что рано или поздно подобные инициативы появятся. "Ее реализация обеспечит увеличение поступлений от деятельности российских блогеров в бюджет", — отметила юрист.

Однако, по ее словам, реализация этого проекта может быть затруднена некоторыми моментами. "Например, тем, как будет идентифицироваться налогоплательщик, каким образом компании будут выполнять данные "административные" требования", — указала член АЮР.

Она добавила, что проблема также и в том, что, согласно изменениям, будет необходимо отчитываться за каждую полученную сумму вне зависимости от ее размера. "То есть появляется вероятность, что любой иностранный платёж может быть расценен как подозрительный", — пояснила Спиридонова.