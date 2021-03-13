Эксперты предупредили о нелегальной слежке через камеры наблюдения
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. В России любой желающий может получить доступ к более 6 тыс. камер наблюдения, сообщил «Коммерсант».
Уточняется, что подобные камеры имеют открытый IP-адрес. Эксперты предупреждают, что, на практике, «открытые» камеры, работающие в городах и на предприятиях, становятся инструментом преступной слежки за людьми.
Устройства используют как элементы нелегальной системы наблюдения, либо как вычислительные ресурсы, заявили в компании Avast.
«К системе большинства таких камер можно получить доступ без имени пользователя и пароля, либо пароль к ним установлен по умолчанию», — сообщили аналитики Avast.
Сообщается, что Россия в целом находится на третьем месте в мире по количеству камер наблюдения. Такие данные приводят аналитики Telecom Daily.
- В стране почти 100 камер на 1000 человек;
- Всего — примерно 13,5 млн. около 1/3 из них установлено за счет государства;
- В Москве количество камер превысило 170 тысяч. До 2023 года мэрия потратит 3 млрд руб. на установку системы слежения в новой Москве.
Отмечается, что записи с камер, установленных в городах, неоднократно утекали
Например, в прошлом году организация «Роскомсвобода» через суд требовала у московских властей остановить систему распознавания лиц на улицах. Сообщается, что в интернете свободно продаются данные о передвижениях миллионов людей. Эти данные записаны как раз с помощью городских камер.
Многие камеры защищены простыми паролями, которые легко взламываются, утверждает Игорь Бедеров, руководитель компании «Интернет Розыск».
Подобные слабозащищенные камеры могут быть установлены в банках, что заканчивается утечкой персональных данных, в том числе данных банковских карт.
Такие камеры можно сделать инструментом организованной нелегальной слежки. А если доработать систему функцией распознавания лиц, получается система тотального контроля за гражданами, считает Бедеров.
Например, преступники могут внедриться в корпоративную сеть организации, используя взломанные камеры. Затем злоумышленники получают возможность использовать сеть ботов, либо эксплуатировать «железо» компьютеров в целях майнинга, предупреждает директор группы оказания услуг по кибербезопасности КПМГ в России и СНГ Илья Шаленков.
Взломанная камера может находиться дома. Тогда преступники получают возможность следить за личной жизнью жертвы.
Исполнительный директор компании Faceter Russia Эдуард Костырев отметил, что данные с видеокамер можно отнести к персональным.
Материалы с уличных камер могут продаваться в рекламных целях. Кроме того, по камерам можно отследить местоположение человека.
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