МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. В России любой желающий может получить доступ к более 6 тыс. камер наблюдения, сообщил «Коммерсант».

Уточняется, что подобные камеры имеют открытый IP-адрес. Эксперты предупреждают, что, на практике, «открытые» камеры, работающие в городах и на предприятиях, становятся инструментом преступной слежки за людьми.

Устройства используют как элементы нелегальной системы наблюдения, либо как вычислительные ресурсы, заявили в компании Avast. Названы главные киберугрозы 2021 года

«К системе большинства таких камер можно получить доступ без имени пользователя и пароля, либо пароль к ним установлен по умолчанию», — сообщили аналитики Avast.

Сообщается, что Россия в целом находится на третьем месте в мире по количеству камер наблюдения. Такие данные приводят аналитики Telecom Daily.

В стране почти 100 камер на 1000 человек;

Всего — примерно 13,5 млн. около 1/3 из них установлено за счет государства;

В Москве количество камер превысило 170 тысяч. До 2023 года мэрия потратит 3 млрд руб. на установку системы слежения в новой Москве.

Отмечается, что записи с камер, установленных в городах, неоднократно утекали

Например, в прошлом году организация «Роскомсвобода» через суд требовала у московских властей остановить систему распознавания лиц на улицах. Сообщается, что в интернете свободно продаются данные о передвижениях миллионов людей. Эти данные записаны как раз с помощью городских камер. Стало известно о том, что все iPhone взломали

Многие камеры защищены простыми паролями, которые легко взламываются, утверждает Игорь Бедеров, руководитель компании «Интернет Розыск».

Подобные слабозащищенные камеры могут быть установлены в банках, что заканчивается утечкой персональных данных, в том числе данных банковских карт.

Такие камеры можно сделать инструментом организованной нелегальной слежки. А если доработать систему функцией распознавания лиц, получается система тотального контроля за гражданами, считает Бедеров.

Например, преступники могут внедриться в корпоративную сеть организации, используя взломанные камеры. Затем злоумышленники получают возможность использовать сеть ботов, либо эксплуатировать «железо» компьютеров в целях майнинга, предупреждает директор группы оказания услуг по кибербезопасности КПМГ в России и СНГ Илья Шаленков. Аналитики раскрыли схему взлома Telegram-аккаунтов

Взломанная камера может находиться дома. Тогда преступники получают возможность следить за личной жизнью жертвы.

Исполнительный директор компании Faceter Russia Эдуард Костырев отметил, что данные с видеокамер можно отнести к персональным.

Материалы с уличных камер могут продаваться в рекламных целях. Кроме того, по камерам можно отследить местоположение человека.

Читайте также:

Microsoft расследует утечку информации, которую могли использовать хакеры