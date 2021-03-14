МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Запуск двух европейских навигационных спутников Galileo планируется осуществить в первом квартале 2022 года российской ракетой-носителем "Союз-СТ" вместо европейской Ariane 6, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Российской ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн

В сентябре 2017 года был подписан контракт на запуск четырех аппаратов Galileo двумя ракетами Ariane 6 в период с конца 2020 года по середину 2021 года. Договор предусматривал в качестве запасного варианта использование ракет "Союз". Позже из-за задержки первого пуска Ariane 6, который сейчас намечается во втором квартале 2022 года, один из двух запусков Galileo был перенесен на "Союз" и в настоящее время намечается в сентябре 2021 года.

"Второй запуск двух спутников Galileo с Гвианского космического центра (космодром Куру — ред.) теперь тоже перенесен с ракеты Ariane 6 на "Союз-СТ" и планируется, предварительно, в марте 2022 года", — сказал собеседник агентства.

В 2011-2016 годах ракетами "Союз" с Куру были выведены на орбиту 14 спутников европейской глобальной навигационной системы Galileo. В 2016-2018 годах тремя ракетами Ariane 5 было запущено еще 12 спутников Galileo.

Galileo — одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее, глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.

В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих и четыре временно не функционируют по целевому назначению. С декабря 2016 года система Galileo находится на начальном этапе предоставления услуг.

С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".

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