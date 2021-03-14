ИРКУТСК, 14 мар – ПРАЙМ. Меморандум о развитии проекта по исследованию нейтрино на Байкале подписан во время торжественного открытия телескопа Baikal-GVD, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Ученые выяснили, когда прекратит свое существование Солнечная система

Телескоп Baikal-GVD, который исследует потоки нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников, официально запущен в субботу на Байкале. В открытии принял участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он подчеркнул, что старт исследований нейтрино на Байкале — одно из центральных событий Года науки и технологий в России. Во время церемонии открытия был подписан меморандум между министерством и международной межправительственной организацией "Объединенный институт ядерных исследований", которая включает 18 стран.

"Меморандум о совместном развитии проекта на льду лагеря Baikal-GVD подписали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников. Документ подтверждает совместные намерения по поддержке существующих и созданию новых крупных физических экспериментальных установок, а также укрепление международного научно-технического сотрудничества", — говорится в сообщении.

Отмечается, что меморандум определяет основную архитектуру развития Байкальского нейтринного телескопа на несколько лет вперед, в нем прописаны принципы и задачи, по которым структуры будут взаимодействовать между собой.

Глубоководный нейтринный телескоп на озере Байкал строился с 2015 года силами международной коллаборации Baikal-GVD. В состав соисполнителей проекта входят Институт ядерных исследований РАН, Иркутский государственный университет, Нижегородский государственный технический университет. Участниками проекта являются Институт экспериментальной и прикладной физики Чешского технического университета, факультет математики, физики и информатики Комениус Университета (Словакия), EvoLogiсs Gmbh (Германия), Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences (Польша).

Подписание меморандума открывает для других зарубежных партнеров возможность присоединения к международной коллаборации.

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