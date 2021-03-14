МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. При активном пользовании смартфоном быстрее всего в негодность приходит аккумулятор. На это влияет несколько моментов, в том числе — как владелец его заряжает, рассказала "Российской газете" аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

Ежедневная зарядка смартфона постепенно уменьшает емкость аккумулятора, поэтому со временем устройство разряжается гораздо быстрее, чем в первые месяцы после покупки.

Насибулина отметила, что увеличить срок службы аккумулятора помогут несколько правил зарядки телефона.

"Ставьте устройство на подзарядку, когда уровень заряда батареи оказывается на 10-15%", — отметила она.

На таком уровне зарядки смартфон сам напоминает, что его пора зарядить.

"Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20% и не поднимается выше 80%. Полная разрядка смартфона до нуля не увеличит срок его эксплуатации и не имеет смысла", — пояснила эксперт.

Также лучше не оставлять смартфон на зарядке ночью.

"На ночь зарядку лучше не оставлять, а заряжать перед сном заранее и потом включать экономный режим", — пояснила она.

Продлить долголетие аккумулятора может и использование оригинальных адаптеров, поэтому используйте только заводские адаптеры питания, а не "универсальные зарядки" из Китая.

Также "лучше не заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой", — уверена она.

"Если телефон стал разряжаться быстрее, проверьте статистику потребляемой энергии телефона в настройках (может быть дело в каком-то новом приложении). Лучше не пытаться заряжать гаджет, если проблема с батареей стала ощутимой, а отнести его в ремонт", — подытожила Насибулина.