Telegram добавил возможность создания голосовых чатов в каналах
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. В Telegram появилась возможность создавать голосовые чаты в каналах, при этом количество слушателей теперь не ограничено, сообщается в блоге мессенджера.
Ранее голосовые чаты можно было создавать только в группах, эта функция появилась в мессенджере в декабре 2020 года.
Голосовые чаты теперь можно сохранять в виде подкастов, в списке участников появились их биографии, слушатели могут "поднимать руку" для участия в обсуждении, а спикеры — подключаться к чату от имени своих каналов.
"Голосовые чаты в каналах и публичных группах не имеют ограничения на количество участников. Беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей – благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией", — говорится в сообщении.
Администраторы публичных групп и каналов теперь могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат.
Можно создать отдельные ссылки для спикеров и слушателей — приглашенным спикерам не придется ждать, пока им разрешат включить микрофон, а отдельную ссылку для слушателей удобно публиковать в сообществах с заинтересованной аудиторией.
Основатель Telegram Павел Дуров отметил на своем канале, что функция была представлена через три недели после предыдущего существенного обновления.
Он также отметил, что она была одобрена Apple и Google, однако, в связи с техническими неполадками Apple пользователям iOS оно будет доступно несколько позже.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210319/833276599.html