МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. В Telegram появилась возможность создавать голосовые чаты в каналах, при этом количество слушателей теперь не ограничено, сообщается в блоге мессенджера. Инвесторы TON требуют от Telegram возместить десятки миллионов долларов

Ранее голосовые чаты можно было создавать только в группах, эта функция появилась в мессенджере в декабре 2020 года.

Голосовые чаты теперь можно сохранять в виде подкастов, в списке участников появились их биографии, слушатели могут "поднимать руку" для участия в обсуждении, а спикеры — подключаться к чату от имени своих каналов.

"Голосовые чаты в каналах и публичных группах не имеют ограничения на количество участников. Беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей – благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией", — говорится в сообщении.

Администраторы публичных групп и каналов теперь могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат.

Можно создать отдельные ссылки для спикеров и слушателей — приглашенным спикерам не придется ждать, пока им разрешат включить микрофон, а отдельную ссылку для слушателей удобно публиковать в сообществах с заинтересованной аудиторией.

Основатель Telegram Павел Дуров отметил на своем канале, что функция была представлена через три недели после предыдущего существенного обновления.

Он также отметил, что она была одобрена Apple и Google, однако, в связи с техническими неполадками Apple пользователям iOS оно будет доступно несколько позже.

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