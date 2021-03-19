МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Проект постановления о передаче данных об абонентах Роскомнадзору направлен на пресечение распространения "серых" sim-карт и защиту граждан от противоправных действий, которые совершаются с их использованием, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Роскомнадзор допускает полную блокировку Twitter в России

Ранее в марте на портале проектов нормативных актов был опубликован проект постановления правительства, предусматривающий обязанность операторов связи передавать Роскомнадзору данные об абонентах, в частности личные сведения и информацию о звонках, включая кто кому звонил или отправлял сообщения.

Вместе с тем в Минцифры заявили, что тайна связи будет соблюдена. В ведомстве подчеркнули, что содержимое сообщений и звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору.

"Состав сведений, запрашиваемый от операторов связи, необходим для выявления и проверки клиентов, которые приобрели десятки и сотни sim-карт", — уточнили в ведомстве.

Там пояснили, что sim-картами с неустановленным владельцем могут воспользоваться преступники для хищения средств граждан, совершения террористических актов и прочих противоправных действий.

"Согласно закону "О связи", мобильный оператор обязан самостоятельно осуществлять проверку достоверности сведений об абоненте. В том числе юрлица и индивидуальные предприниматели, использующие услуги мобильной связи, должны предоставить оператору данные документа, удостоверяющего личность каждого пользователя номера", — отметил собеседник агентства.

В ведомстве подчеркнули, что эти требования не соблюдаются, так как в настоящий момент отсутствует система проверки соответствия сведений, указываемых в договоре об оказании услуг связи, данным реально использующего карту человека. Специалист предупредил, какие сообщения в телефоне нужно срочно удалять

Роскомнадзор наделён полномочиями осуществлять мониторинг выполнения операторами связи этой обязанности, и основной целью проекта постановления является определение состава, порядка и сроков предоставления операторами связи информации, необходимой для осуществления мониторинга.

В ведомстве подчеркнули, что уже обсуждаются детали реализации с операторами связи, заранее вырабатывая наиболее приемлемые условия исполнения требований.

"Проектом акта предусмотрен необходимый набор запрашиваемых данных, который не включает в себя сведения о содержании сообщений и разговоров абонентов. Все данные о фактах оказания услуг связи будут запрашиваться только на время проведения проверки. Группы данных будут храниться отдельно и удаляться после окончания проверки. Для передачи данных будет организован защищенный канал связи", — разъяснили в Роскомнадзоре.

В случае, если будут выявлены факты недостоверности сведений об абоненте, это будет являться нарушением правил оказания услуг подвижной связи, что квалифицируется как нарушение лицензионных условий.

Это влечет наложение административного штрафа на юридических лиц — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей.

"Роскомнадзор совместно с МВД России проводит работу по пресечению реализации незаконно распространяемых sim-карт. В 2020 году проведено более 2 тысяч контрольных мероприятий, по итогам которых изъято более 41 тысячи серых сим-карт", — резюмировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребует данные о телефонных разговорах россиян