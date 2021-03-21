МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп вернется через два-три месяца в социальные медиа на собственной платформе, сообщил его советник Джейсон Миллер телеканалу Fox News.

По словам Миллера, Трамп «вернется в пространство социальных медиа через два-три месяца на новой собственной платформе». Блумберг: Трамп за время президентства потерял $700 миллионов

Советник Трампа добавил, что это будет крупная платформа, которая наберет десятки миллионов пользователей.

Twitch, Twitter, Facebook и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.

Представитель Twitter заявлял, что сервис не даст Дональду Трампу доступ к своей платформе, даже если экс-президент будет вновь баллотироваться или победит на президентских выборах в будущем.

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