Власти Москвы модернизируют систему анализа информации о гражданах
МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Власти Москвы потратят 132 миллиона рублей на создание витрины с обезличенными данными горожан, к которой смогут подключаться внешние пользователи, пишет "Коммерсант".
По данным издания, подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы ГКУ "Информационный город" до 31 августа 2022 года модернизирует систему аналитики больших объемов данных о жителях столицы. Планируется создать интерактивную витрину с обезличенной информацией о москвичах и систему обмена этими данными с "внешними потребителями". Тендер в феврале выиграло ООО "Программный продукт".
Предполагается доработать "информационную систему управления данными в распределенной вычислительной среде" (ИС УДРВС). Сейчас она интегрирована с большинством информсистем мэрии, включая Единую мобильную платформу города и Единую геоинформационную систему. Например, анализируются основные события из жизни горожан, информация об их объектах недвижимости и транспорте, автомобилях, счета за ЖКУ.
ДИТ хочет сделать удобную систему визуализации собранных данных, информация о москвичах будет собрана в специальные витрины. Пользователь системы через интерфейс сможет, например, видеть данные об имуществе горожан, тратах на ЖКХ и другую статистику.
В ДИТ заверили, что система анализирует только обезличенные данные и к ней смогут подключаться только органы исполнительной власти.
Между тем, эксперты считают, что внешними потребителями обновленной информационной системы могут стать не только органы власти, но и компании, оказывающие услуги горожанам, — например, на основании ранее введенного экспериментального правового режима для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта.
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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210322/833288151.html