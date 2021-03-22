МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Власти Москвы потратят 132 миллиона рублей на создание витрины с обезличенными данными горожан, к которой смогут подключаться внешние пользователи, пишет "Коммерсант". Мишустин рассказал, зачем России развивать искусственный интеллект

По данным издания, подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы ГКУ "Информационный город" до 31 августа 2022 года модернизирует систему аналитики больших объемов данных о жителях столицы. Планируется создать интерактивную витрину с обезличенной информацией о москвичах и систему обмена этими данными с "внешними потребителями". Тендер в феврале выиграло ООО "Программный продукт".

Предполагается доработать "информационную систему управления данными в распределенной вычислительной среде" (ИС УДРВС). Сейчас она интегрирована с большинством информсистем мэрии, включая Единую мобильную платформу города и Единую геоинформационную систему. Например, анализируются основные события из жизни горожан, информация об их объектах недвижимости и транспорте, автомобилях, счета за ЖКУ.

ДИТ хочет сделать удобную систему визуализации собранных данных, информация о москвичах будет собрана в специальные витрины. Пользователь системы через интерфейс сможет, например, видеть данные об имуществе горожан, тратах на ЖКХ и другую статистику.

В ДИТ заверили, что система анализирует только обезличенные данные и к ней смогут подключаться только органы исполнительной власти.

Между тем, эксперты считают, что внешними потребителями обновленной информационной системы могут стать не только органы власти, но и компании, оказывающие услуги горожанам, — например, на основании ранее введенного экспериментального правового режима для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта.

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