МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Вслед за паспортами в России могут "оцифровать" ряд других документов. Об этом пишет ИА DEITA.RU со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что данные цифрового паспорта, который будет выглядеть, как пластиковая карта с фотографией владельца, его фамилия, имя, отчество и дата рождения, а также все остальные данные, включая биометрические, будут помещены в чип на карте. Пользоваться таким цифровым удостоверением можно будет и через специальное мобильное приложение, которое будет хранить в себе не только паспортные данные, но и сведения из других документов. Мобильный "паспорт" россиян может заменить целый ряд документов

Через приложение можно будет предъявить водительское удостоверение, паспорт транспортного средства, справку о регистрации по месту жительства и другую информацию. Приложением можно будет воспользоваться в случаях, когда от человека требуется паспорт: при подтверждении возраста (например, при покупке алкоголя), при заключении договоров, в том числе трудовых, при оформлении пропуска в здание и так далее. Перечень ситуаций, в которых мобильное приложение с личными данными будет приравниваться к самому паспорту, утвердит Правительство.

В 2021 году приложение будет запущено в тестовом режиме. Сейчас оно проходит сертификацию.

Сообщается, что в обязательном порядке менять бумажные паспорта на электронные людям не придётся. Однако если гражданин получает паспорт впервые или меняет его в связи с возрастом, то ему выдадут уже не книжку в красной обложке, а пластиковую карточку. Цифровые паспорта начнут внедрять в Москве, а в остальных регионах они появятся в 2023 году при условии, что столичный эксперимент будет успешным.