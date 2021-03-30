МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Россия в 2022-2023 годах может ввести для глобальных IT-гигантов свой налог на цифровые услуги либо присоединиться к международному подходу к налогообложению прибыли таких компаний, однако этот вариант возможен не ранее 2024 года, поделился мнением с РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок (ЦСР) Левон Айрапетян. Минфин прорабатывает корректировку налогового режима для общепита

Проблема "справедливого" распределения между странами налогов с прибыли IT-гигантов, которые сейчас уплачиваются только по месту их регистрации, обсуждается уже несколько лет, но пока решения на международном уровне не приняты.

"Многие страны признают необходимость изменить подход к налогообложению крупных цифровых компаний, которые могут получать существенные доходы благодаря аудитории этих стран без налоговых последствий в них. Россия в числе других стран оценивает необходимость налогообложения в России доходов иностранных цифровых компаний по принципу местонахождения потребителей цифровых услуг", — говорит Айрапетян.

Эксперт указывает, что позиция России по поводу конкретного способа реализации нового подхода еще не определена, в настоящий момент ведется постоянный мониторинг работы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и действий других стран в отношении введения цифрового налога.

"Можно предположить, что в России в итоге будет либо внедрена односторонняя мера — например, налог на цифровые услуги с горизонтом введения в 2022-2023 годах. Либо на более дальнем горизонте — в 2024 году или позднее — произойдет присоединение к разрабатываемому ОЭСР международному подходу по налогообложению прибыли цифровых компаний", — считает он.

Айрапетян также отметил, что нельзя исключать и комбинированного варианта со временной односторонней мерой, которая будет отменена по достижении консенсуса в ОЭСР.

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