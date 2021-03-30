МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Социальные сети "ВКонтакте", Instagram, YouTube стали основными площадками для интернет-травли, наибольшее количество эпизодов кибербуллинга зафиксировано в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, при этом только 7% родителей считают его серьезной информационной угрозой для детей, результаты соответствующего исследования РИА Новости представила руководитель мониторингового центра "Безопасность 2.0", первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина. Эксперт объяснил, как сделать безопасными покупки в интернете

"Уже в первом квартале 2021 года эксперты мониторингового центра зафиксировали новый рост случаев кибербуллинга, имеющих широкий общественный резонанс: количество пассивных участников-наблюдателей составляло от 3 тысяч человек. Так, согласно данным анализа, суммарное количество выявленных эпизодов составило 757, что в свою очередь составляет 84% от суммарного количества эпизодов, выявленных за весь 2020 год — 897", — рассказала Сутормина.

Наибольшее количество эпизодов кибербуллинга, как отметила общественница, было зафиксировано в Центральном и Северо-Западном федеральных округах — 285 и 113 соответственно.

"Основные площадки, на которых были зафиксированы эпизоды травли, – "ВКонтакте" (47%), Instagram (24%), YouTube (15%), а также особенно популярная сейчас среди детей и молодежи платформа TikTok (13%). Также, согласно данным анализа, жертвами кибербуллинга чаще становилась молодые люди мужского пола – 55%, девушки же оказывались жертвами онлайн-травли в 45% случаев", — уточнила Сутормина.

Регионы, в которых было зафиксировано наибольшее количество эпизодов кибербуллинга, получивших широкий общественный резонанс, по данным мониторинга, — Москва (115), Московская область (83), Санкт-Петербург (71), Приморский край (46), Нижегородская область (41), Тверская область (39), Краснодарский край (35) и др.

"Большая проблема на сегодняшний день заключается в том, что, как показывают результаты наших опросов, подавляющее большинство российских родителей не видят опасности в кибербуллинге – только 7% родителей считают онлайн-травлю серьезной информационной угрозой для детей. Некоторые родители даже не знают о существовании таких угроз, которые могут нанести существенный урон психическому здоровью ребенка, вплоть до суицида. Здесь необходима большая просветительская работа, нужно разрабатывать специальные методики работы как с родительским сообществом, со школьниками, так и с педагогами", — отметила Сутормина.

В ходе исследования мониторингового центра "Безопасность 2.0" были проанализированы 10,3 тысячи открытых страниц в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram, TikTok, YouTube молодежи до 35 лет из регионов всех восьми федеральных округов РФ.

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