МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Мошенники используют схему с возвратом якобы ошибочно зачисленных денег на банковскую карту для обмана на сайтах объявлений в интернете, рассказали РИА Новости эксперты. Эксперт научил, как отвадить телефонных мошенников

Согласно одному из сценариев, злоумышленники переводят небольшую сумму на карту потенциальной жертвы, а затем просят ее вернуть деньги, но на реквизиты третьего лица, которому якобы и предназначались средства, рассказали эксперты.

И если выполнить просьбу жуликов, произойдет закрепительный платеж для привязки карты к какому-либо интернет-сервису, рассказала руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева. "После поступления перевода злоумышленникам не нужны никакие коды или SMS. Теперь они могут совершать покупки и с помощью привязанных к карте сервисов списывать деньги с карт клиентов без дополнительной верификации", — указала эксперт.

Второй вариант развития событий связан с перечислением якобы "авансов" за покупку на сервисах объявлений, рассказала она. Мошенники расставляют сети с помощью создания многочисленных объявлений о продаже товаров по цене значительно ниже рыночной. Позже покупателя просят отправить предоплату на карту в качестве резерва, при этом сама карта принадлежит не мошеннику, а ещё одной потенциальной жертве.

Затем аферисты звонят получившему "ошибочный перевод". Они убеждают его с помощью душещипательных трагических историй "вернуть" деньги не на карту, с которой пришёл перевод, поскольку она "сломана", а на другую, которая принадлежит "маме" или "подруге, которая помогает", рассказала Лазарева. Позже покупатель, не получивший товар, требует вернуть средства от того, кому переводил деньги, а мошенники остаются в стороне. В результате образуется уже две жертвы аферистов, которые вынуждены выяснять отношения между собой, отметила она.

Бывает даже так, что мошенники предлагают ничего не подозревающему "посреднику" в их схеме оставить себе часть "средств за беспокойство", добавил ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. В целом же обоснований ошибочности перевода у злоумышленников может быть множество. "Если вы пользуетесь сервисами частных объявлений, то важно проводить все операции через него. Не переходить по ссылкам, не общаться в других мессенджерах, не переводить деньги с карты на карту", — предупредил эксперт.

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