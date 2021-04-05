2021-04-05T05:31:00+03:00
2021-04-05T05:36:36+03:00
2021-04-05T05:31:00+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210405/833387093.html
LG прекращает производство смартфонов
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Южнокорейская компания LG заявила, что прекращает производство смартфонов, чтобы сосредоточиться на других секторах, включая электромобили, интернет вещей (IoT) и решениях для... ПРАЙМ, 05.04.2021
lg, диджитал, новости, технологии
https://1prime.ru/images/83291/43/832914322.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83291/43/832914322.jpg
https://1prime.ru/images/83291/43/832914321.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83291/43/832914321.jpg
https://1prime.ru/images/83291/43/832914309.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83291/43/832914309.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201123/832401513.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СЕУЛ, 5 апр — ПРАЙМ. Южнокорейская компания LG заявила, что прекращает производство смартфонов, чтобы сосредоточиться на других секторах, включая электромобили, интернет вещей (IoT) и решениях для бизнеса, говорится в заявлении компании.
"Стратегическое решение LG выйти из невероятно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты для электромобилей, подключаемые девайсы, умный дом, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы", — говорится в заявлении.
Читайте также:
Чистая прибыль LG в 2020 году подскочила в 12 раз