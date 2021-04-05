СЕУЛ, 5 апр — ПРАЙМ. Южнокорейская компания LG заявила, что прекращает производство смартфонов, чтобы сосредоточиться на других секторах, включая электромобили, интернет вещей (IoT) и решениях для бизнеса, говорится в заявлении компании. LG изобрела ноутбук-рулон

"Стратегическое решение LG выйти из невероятно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты для электромобилей, подключаемые девайсы, умный дом, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы", — говорится в заявлении.

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