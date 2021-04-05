МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Объем российского рынка интернет-торговли по итогам января-февраля 2021 года составил 431,3 миллиарда рублей, увеличившись на 44,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний интернет-торговли. Аналитики рассказали, кто в России выиграл от пандемии коронавируса

"Объем внутреннего рынка e-commerce за период январь-февраль 2021 года составил 431,3 миллиарда рублей, что на 44,2% больше аналогичного периода 2020 года", — сказали в пресс-службе ассоциации. АКИТ напоминает, что рост рынка интернет-торговли в 2020 году составил 59%.

"Развитие внутренней электронной торговли на российском рынке в 2020-2021 годах спровоцировало спрос на рабочую силу — за последний год было создано более 100 тысяч новых рабочих мест", — отметили в пресс-службе. Одновременно, продолжили в ассоциации, ряд трансграничных компаний начали активную локализацию бизнеса в России.

В результате объем трансграничной торговли в России в январе снизился на 39% в годовом выражении, в феврале — на 30%. АКИТ также указывает, что в настоящее время в ЕАЭС прорабатывается вопрос о продолжении выравнивания условий внешней и взаимной электронной торговли путем изменения порогов беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов.

"Предлагается сообщать информацию о таможенных платежах и налогах сразу на этапе покупки, и обеспечить возможность внесения средств одновременно с оплатой товара на сайте интернет-магазина без необходимости совершать дополнительные действия", — добавили в ассоциации.

Президент АКИТ Артем Соколов, слова которого привели в пресс-службе, отметил, что планомерные шаги Евразийской экономической комиссии по созданию равных условий конкуренции для российских и иностранных продавцов и производителей дают свои результаты. "Уверен, что следующие шаги в этом направлении приведут к локализации внутри ЕАЭС бизнесов и других крупных международных интернет-площадок", — сказал он.

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