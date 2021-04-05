МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Эксперимент по идентификации пользователей интернет-площадок через портал Госуслуг стартовал в России и продлится до 1 июля 2022 года: теперь пользователи соцсетей, онлайн-магазинов и других площадок, зарегистрированные на госуслугах, смогут совершать сделки в интернете без дополнительной регистрации на других ресурсах, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Mail.ru Group создает новую структуру по соцсетям

Согласно документу, правительство постановило "провести с 1 апреля 2021 года по 1 июля 2022 года эксперимент по осуществлению идентификации и аутентификации" с использованием "Единой системы идентификации и аутентификации" для пользователей соцсетей, потребителей и продавцов при использовании ими интернет-ресурсов, предоставляющих возможность ознакомиться с предложением о заключении договора купли-продажи товара (выполнения работ, оказания услуг), заключить такой договор, в том числе агрегаторов информации о товарах, а также пользователей информационных ресурсов поиска сотрудников и работы.

В Минцифры РФ РИА Новости пояснили, что ведомство ведет работу для того, чтобы граждане могли заключать сделки, подписывать договоры в интернете после авторизации через логин-пароль портала госуслуг, что сделает дистанционное общение между пользователями и бизнесом более удобным и безопасным.

"Пользователи соцсетей, агрегаторов товаров и услуг и сайтов по поиску работы смогут по своему желанию выбирать: регистрироваться по отдельному логин-паролю или воспользоваться учетной записью портала Госуслуг (персональные данные не будут передаваться). Мы также планируем развивать предоставление госуслуг на коммерческих площадках — считаем, что людям нужно дать возможность получать госуслуги там, где это им удобно, например прямо из соцсети или банковского мобильного приложения", — уточнили в министерстве.

Постановлением устанавливается максимальная цена каждого из заключаемых в рамках эксперимента договоров — она не должна превышать 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор не будет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях