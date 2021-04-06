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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210406/833397458.html
Космическим туристам в России предложат ускоренный курс подготовки
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Российские специалисты готовы подготовить космического туриста к полету всего за четыре месяца, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Главкосмос" (входит... ПРАЙМ, 06.04.2021
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Российские специалисты готовы подготовить космического туриста к полету всего за четыре месяца, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов.
"В настоящее время для непрофессионального участника космического полета она (длительность подготовки — ред.) может быть сопоставима с предложениями наших американских коллег — около 15 недель", — сказал он.
До настоящего времени туристы тратили на подготовку к полету около полугода, а профессиональные космонавты — более двух лет в составе экипажа или около 10 лет с начала отбора в отряд космонавтов до первого полета.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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