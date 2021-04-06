МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Российские специалисты готовы подготовить космического туриста к полету всего за четыре месяца, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов. Закрывается российская компания, планировавшая заниматься космотуризмом

"В настоящее время для непрофессионального участника космического полета она (длительность подготовки — ред.) может быть сопоставима с предложениями наших американских коллег — около 15 недель", — сказал он.

До настоящего времени туристы тратили на подготовку к полету около полугода, а профессиональные космонавты — более двух лет в составе экипажа или около 10 лет с начала отбора в отряд космонавтов до первого полета.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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