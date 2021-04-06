МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Состояние Илона Маска, владеющего долями в компаниях SpaceX и Tesla, за сутки подскочило на 6 миллиардов долларов благодаря росту стоимости акций американского производителя электромобилей, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time. В России подтвердили окупаемость проекта Илона Маска

Теперь состояние Маска оценивается в 169,8 миллиарда долларов. Он занимает вторую строчку рейтинга после основателя Amazon Джеффа Безоса, чей капитал составляет 188,6 миллиарда долларов.

Как отмечает Forbes, большая часть состояния Маска приходится на пакет в Tesla. Ему принадлежит 21% акций компании.

Акции Tesla в понедельник подорожали на 4,4% — до 691,05 доллара, при этом в ходе предварительных торгов рост достигал 8%. В пятницу компания отчиталась о росте производства и поставок в первом квартале почти вдвое в годовом выражении.

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