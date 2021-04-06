МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Роскомнадзор направил Facebook повторный запрос, выполняет ли соцсеть требование о хранении персональных данных россиян в РФ, сообщается на сайте ведомства.

В 2020 году Facebook был оштрафован на 4 миллиона рублей за невыполнение обязанности размещать базы данных, содержащие сведения о гражданах Российской Федерации, на территории нашей страны (ч. 8 ст. 13.11 КоАП), напоминает Роскомнадзор. Эксперт объяснил, чем опасна для пользователей утечка данных из Facebook

"В марте 2021 года компании Facebook Inc вновь направлено требование подтвердить выполнение положения российского законодательства о размещении баз персональных данных", — говорится в сообщении.

Роскомнадзор напоминает, что при предоставлении через интернет любой личной информации, в том числе при регистрации в социальных сетях и заполнении анкетных данных учетной записи, всегда существует вероятность утечки персональных данных. Вероятность такой утечки зависит в первую очередь от того, насколько ответственно оператор персональных данных выполняет свои обязанности, установленные законодательством о персональных данных, в том числе по обеспечению их безопасности.

Как отмечает ведомство, в России действует закон "О персональных данных", и одним из ключевых элементов обеспечения безопасности персональных данных россиян по закону является требование о хранении данных российских граждан на территории РФ. Добавляется также, что хранение данных россиян на территории РФ повысит уровень их защищённости и в значительной степени снизит риски утечки.

Роскомнадзор еще в декабре 2018 года требовал от Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ. Facebook тогда не ответил и был оштрафован на 3 тысячи рублей.

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