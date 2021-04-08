ВАШИНГТОН, 8 апр — ПРАЙМ. Как государственные, так и частные клиенты в России могут покупать аккаунты в Zoom напрямую, заявил РИА Новости представитель компании. Сенаторы не исключают блокировку Zoom на территории России

"Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ. Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Между тем, новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую", — сказал представитель компании.

Накануне стало известно, что американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

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