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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210408/833414203.html
Государственные клиенты в России могут покупать аккаунты в Zoom напрямую
Технологии
Новости
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Как государственные, так и частные клиенты в России могут покупать аккаунты в Zoom напрямую, заявил РИА Новости представитель компании. "Zoom по-прежнему намерен обслуживать... ПРАЙМ, 08.04.2021
zoom, новости, технологии, ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 8 апр — ПРАЙМ. Как государственные, так и частные клиенты в России могут покупать аккаунты в Zoom напрямую, заявил РИА Новости представитель компании.
"Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ. Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Между тем, новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую", — сказал представитель компании.
Накануне стало известно, что американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.
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