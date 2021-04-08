МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Роскомнадзор рекомендует пользователям в России активнее использовать отечественные сервисы для видеоконференций вместо Zoom, так как использование зарубежных платформ несет риски отказа обслуживания со стороны их администрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. "Валютного рынка не будет". Что ждет рубль до конца весны

"Рекомендуем российским пользователям активнее переходить на использование отечественного программного обеспечения. На сегодняшний день в стране широко применяется ряд отечественных полноценных платформ ВКС (видеоконференцсвязи — ред.). С их перечнем можно познакомиться в реестре российского программного обеспечения, который с 2016 года ведёт Минцифры России", — сказали в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что несмотря на то, что Zoom официально не подтвердил отказ от обслуживания клиентов в России, использование компаниями и госорганами РФ зарубежных сервисов всегда будет нести как риски отказа в обслуживании со стороны администраций иностранных платформ, так и утечек по их вине данных граждан РФ и компаний.