МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Пользователи Facebook и Instagram теперь смогут обращаться в независимый надзорный совет не только из-за решения этих социальных сетей удалить публикации, но и из-за решения оставить их. Россиян предупредили об уязвимости WhatsApp, грозящей блокировкой

С октября 2020 года, если пользователь был не согласен с решением Facebook или Instagram удалить определенный контент, он мог обратиться в надзорный совет, чтобы оспорить его.

"Теперь совет может пересматривать решение Facebook оставить контент на платформе — контент, который можно оспаривать по-прежнему включает публикации/статусы, фотографии, видео, комментарии и публикации, которыми поделились", — сообщается на сайте надзорного совета.

Перед тем, как обратиться в надзорный совет, пользователь должен получить отказ Facebook удалить спорный контент.

В мае 2020 года компания Facebook представила независимый надзорный совет, который будет принимать решения об обжаловании контента. Миссия совета — принимать независимые решения по контенту, опубликованному на Facebook и в Instagram, и рекомендовать изменения правил соответствующей компании из группы компаний Facebook в отношении контента, чтобы защитить свободу самовыражения на платформах. Он будет решать наиболее сложные вопросы и следить за тем, чтобы решения, принимаемые Facebook, соответствовали ценностям и правилам компании.

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