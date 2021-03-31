МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Если у вас появились какие-то проблемы с домашним интернетом — долго грузятся страницы, отключается Wi-Fi, снизилась скорость или, например, вы получили письмо от оператора о том, что превысили трафик, но при этом не меняли свое поведение в интернете, то есть вероятность, что ваш Wi-Fi кто-то ворует, рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса Центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Максим Данилин.

"Подозрение в воровстве вашего Wi-Fi должно возникнуть, если индикатор на роутере активно мигает в те моменты, когда вы не пользуетесь интернетом. Если точно знаете, что вы, семья, друзья сейчас не пользуются интернетом и никакие гаджеты не используют сеть, возможно, это делает, например, сосед-злоумышленник", — отмечает эксперт.

Эксперт рассказал, как точно определить, что ваш Wi-Fi взломали кто-то действительно пользуется вашим Wi-Fi можно, запросив детализацию трафика у провайдера. Если увидите значительный рост трафика, задумайтесь: вы стали более активным пользователем или кто-то еще.

"Зайдите в настройки роутера и посмотрите, какие проводные и беспроводные устройства подключены к нему. Соотнесите список всех подключенных гаджетов и попробуйте найти чужие", — рекомендует Данилин.

Для того, чтобы совершить эту процедуру, нет необходимости использовать web-панель управления роутера. Скачайте программу для определения соседей по локальной сети (например, "Fing – Сетевые инструменты", "Сетевой анализатор", "Acrylic WiFi" и др.).

Для защиты от кражи своего Wi-Fi в первую очередь необходимо замените пароль, установленный по умолчанию на роутере. Делается это просто: изучите инструкцию к роутеру и, конечно, не используйте простые сочетания слов, вроде "HomeSweetHome".

"Второй шаг —это изучение протокола безопасности, который используется в домашнем роутере. Безопасные протоколы — WPA 2 и WPA 3. Если у вас WPS (Wi-Fi Protected Setup), отключите его", — настаивает Данилин.

По его словам, несмотря на то, что технологии шагают вперед, и с каждым годом повышается безопасность связи, на многих роутерах по-прежнему включен протокол WPS. Он упрощает подключение беспроводных устройств, за что его любят вендоры, но при этом плохо защищен от взлома.

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При этом не стоит пугаться, если рядом с вашим роутером вы увидели обозначение WPS. Протокол чаще всего можно отключить. Зайдите в настройки, выберите шифрование WPA 2, WPA 3 или доверьте эту задачу провайдеру.

Старший консультант отдела сетевого аудита и комплексных проектов "Инфосистемы Джет" Максим Клочков добавляет, что помимо домашнего Wi-Fi, проблемы уязвимости могут касаться и корпоративного стандарта связи, но он более защищен от взлома. Так, механизмы подключения, основанные на сертификатах (наподобие электронной подписи) и профилировании, защищают офисные сети от подключения сомнительных устройств.

"Межсетевые экраны и системы обнаружения вторжений выполняют непрерывный сигнатурный и поведенческий анализ сетевого трафика, что позволяет максимально быстро узнать о взломе и ликвидировать его", — заключил Клочков.