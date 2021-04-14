МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Летные испытания штатного демонстратора многоразовой крылатой ступени ракеты-носителя легкого класса "Крыло-СВ" планируется начать в конце 2025 года, заявил руководитель экспериментального конструкторского бюро имени Бартини ЦНИИмаш Борис Сатовский. В России разрабатывается единый комплекс оружия для БПЛА

"Где-то до конца 22-го — начала 23-го года идёт первый этап, где производится отработка авиационной части… Начиная с 23-го года происходит создание уже штатного изделия, которое мы планируем провести по полному комплексу испытаний сначала на земле, и после этого перейти к летным испытаниям где-то в конце 25-го года", — сказал он в видео, размещенном на YouTube-канале факультета аэрофизики и космических исследований МФТИ.

По словам Сатовского, в качестве мест для проведения пусков ракеты "Крыло-СВ" рассматриваются полигон Капустин Яр или космодром Восточный.

"Пока решение не принято. Я думаю, что будет принято в ближайшее время", — добавил он.

Огневые испытания кислородно-метанового двигателя для демонстратора, по словам Сатовского, планируется начать в следующем году.

"Мы готовимся в середине — конце 22-го года начать его огневые испытания", — сказал он.

По словам Сатовского, двигатель будет рассчитан на применение в двух десятках пусках.

"Сейчас в техническом задании у нас написано 20 пусков на двигатель. (После пуска) ничего не меняется, только аккумуляторы", — добавил он.

Также Сатовский сказал, что многоразовая крылатая ступень ракеты-носителя сможет приземляться как на колесах, так и на лыжах в зависимости от типа посадочных полос.

"В экстремальном случае мы предполагаем возможность посадки даже на грунтовой аэродром, поэтому шасси будут иметь сменное оборудование: если посадка на бетонную полосу и классный аэродром, то это будут колеса, а если это посадка на грунт, то это будут лыжи", — сказал он.

Работы над проектом ракеты "Крыло-СВ" начались несколько лет назад, а в феврале 2020 года научно-технический совет Фонда перспективных исследований принял решение о начале разработки летного демонстратора.

"Крыло-СВ" — это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса. Ракета будет иметь размеры 6 метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Демонстратор ракеты будет размером в одну треть от оригинала. Ракета будет перемещаться на гиперзвуковых скоростях — до 6 чисел Маха. Специально для ракеты разрабатывается новый ракетный двигатель, получивший название "Вихрь". Планируется, что после отделения второй ступени, которая продолжит полет, первая многоразовая ступень будет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя.

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