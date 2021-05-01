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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210501/833587271.html
Стало известно время следующего запуска с космодрома Восточный
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Следующий запуск британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный планируется вечером 27 мая, сообщили РИА Новости два источника в... ПРАЙМ, 01.05.2021
космос, oneweb, новости, технологии, наука, телеком
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Следующий запуск британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный планируется вечером 27 мая, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
"Старт намечается на 27 мая в 20.43 мск (28 мая в 2.43 по местному времени — ред.)", — сказал собеседник агентства.
Другой источник РИА Новости подтвердил данную информацию.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже шесть: два с Байконура, три с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 182 спутника.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
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