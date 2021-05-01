МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Космическое агентство НАСА сообщило о приостановке контракта на создание лунного модуля с американской компанией SpaceX на сумму около 2,9 миллиарда долларов из-за протестов со стороны конкурентов. Илон Маск рассказал о миссии смертников на Марс

Ранее телеканал CNBC сообщал, что аэрокосмическая компания американского предпринимателя Джеффа Безоса Blue Origin подала протест в Счетную палату США в связи с решением НАСА выбрать компанию SpaceX в качестве исполнителя контракта на сумму 2,89 миллиарда долларов на создание системы для высадки астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis. Помимо SpaceX, претендентами на получение контракта были Blue Origin и компания Dynetics. В Blue Origin убеждены, что НАСА "изменила условия в последнюю минуту".

"В ответ на протесты, поступившие в счетную палату, НАСА проинформировало SpaceX, что работа над контрактом по созданию системы высадки приостановлена до тех пор, пока палата не разрешит все неурегулированные судебные разбирательства, связанные с этой закупкой", — говорится в заявлении НАСА, которое приводит издание Verge.

Решение НАСА означает, отмечает издание, что SpaceX должна прекратить работу, связанную с контрактом по лунной программе, до тех пор, пока счетная палата не примет свое решение по двум протестам.

Ранее в НАСА сообщали, что контракт стоимостью 2,89 миллиарда долларов предусматривает создание системы для посадки экипажа на поверхность Луны до 2024 года. Но, как подчеркнула руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Кэти Лудерс, срок начала пилотируемых полетов будет зависеть исключительно от уверенности НАСА в безопасности полета для экипажа.

Предыдущая администрация поставила перед НАСА задачу возвращения человека на Луну в 2024 году. Лунная программа получила название Artemis и была поддержана администрацией нынешнего главы США Джо Байдена, которая пока не уточняла сроки возвращения астронавтов НАСА на Луну.

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