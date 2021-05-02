МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. На самом деле речь идет о давно известной "пасхалке" (или "пасхальное яйцо"), встроенной разработчиками в систему Android. Более того, у Android это даже не игра, а скорее яркая картинка, которая меняется от версии к версии. Об этом рассказал агентству "Прайм" PR-менеджер ГК "ХайТэк" Сергей Севрюков. Эксперт научил, как использовать смартфон несколько дней без подзарядки

Сейчас актуальность "пасхалок" снизилась, но еще лет 15-20 назад эта тема была очень интересна. Причем их встраивали не только в ПО, а, например, в сайты, фильмы и пр.

При желании можно найти ссылки на подборки "пасхалок" в Интернете, набрав в поисковике запрос "пасхальные яйца в программах" или аналогичный.

По словам эксперта, игры в каждой версии Android разные. В некоторых из них их даже играми не назовешь, скорее это некая интерактивная заставка.

"Даже если это и игра, то, естественно, в нее никто постоянно "рубиться" не будет, так как она, как правило, неудобна в управлении, да и смысл примитивен. Но вот кого-то удивить, запустив ее таким простым способом, вполне можно", — заключил эксперт.

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