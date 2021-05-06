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Прототип корабля Starship SN15 успешно приземлился в Техасе
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Прототип корабля Starship SN15 компании SpaceX Илона Маска успешно завершил испытательный полет, приземлившись в американском штате Техас, трансляция велась на Youtube-канале... ПРАЙМ, 06.05.2021
космос, илон маск, spacex, новости, технологии, наука
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Прототип корабля Starship SN15 компании SpaceX Илона Маска успешно завершил испытательный полет, приземлившись в американском штате Техас, трансляция велась на Youtube-канале компании.
Испытания Starship SN15 были отменены в конце апреля из-за плохих погодных условий. Ранее в этом году три испытания прототипов корабля завершались неудачами.
"Посадка произведена в штатном режиме!" — заявил основатель компании SpaceX Илон Маск в Twitter.
Ранее он отмечал, что SN15 — это прототип с более усовершенствованными дизайном, программным обеспечением и двигателем.
Прототип SN11 взорвался в ходе испытаний в американском штате Техас 30 марта. Эта неудача стала уже третьей при испытаниях в 2021 году. Прототип SN10 взорвался спустя несколько минут после посадки в ходе испытаний в начале марта, до этого в феврале взорвался прототип корабля SN9 после тестового подъема на высоту 10 километров.
SpaceX, которая по контракту с НАСА выполняет пилотируемые полеты на МКС на своем новейшем корабле Crew Dragon, строит многоразовый корабль Starship для пилотируемых полетов за пределы земной орбиты.
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