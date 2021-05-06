БРЮССЕЛЬ, 6 мая — ПРАЙМ. Дефицит полупроводников не является угрозой для развития глобальной экономики, однако производство автомобилей в мире может снизиться на 2 миллиона единиц в первом полугодии нынешнего года, считают в британской аналитической компании Oxford Economics. Россиян предупредили: дефицит новых автомобилей растянется на весь год

"Глобальная нехватка полупроводников — это последняя проблема, нарушившая международные цепочки поставок. Однако, на наш взгляд, дефицит в значительной степени является результатом высокого спроса, отражающего бодрое состояние промышленного сектора. Таким образом, мы не считаем это серьёзной угрозой для мировой экономики", — говорится в заметке компании.

Тем не менее, дефицит полупроводников повлечёт за собой проблемы в некоторых секторах. Список крупных глобальных промышленных игроков, сообщающих о дефиците, растет с каждым днем, и его влияние на производство становится заметным.

"Сейчас мы предполагаем, что воздействие может сократить общее мировое производство автомобилей в первом полугодии на 2 миллиона единиц", — отмечается в заметке. Это может срезать 0,1 процентного пункта у роста глобального ВВП в этом периоде. Ранее эксперты компании ждали снижения производства машин на 1 миллион штук.

В Oxford Economics ожидают, что большая часть потерянного производства будет компенсирована позже в течение года. Потребители, которые не могут приобрести новый автомобиль, мобильный телефон или игровую приставку, могут дождаться их появления или потратить деньги на что-то другое, отмечают эксперты.