МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Чтобы быть уверенным, что никто кроме вас не читает сообщения в вашем WhatsApp, нужно произвести несколько действий: открыть программу в смартфоне, выбрать меню. Затем выбрать WhatsApp Web — это позволит увидеть все устройства, подключенные к вашему аккаунту. Найти и выбрать кнопку "Выйти со всех устройств" — тогда все сеансы авторизации будут завершены, и на этих устройствах произойдёт выход из вашего профиля, рассказала агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева. Пользователей WhatsApp предупредили об уязвимости мессенджера для слежки

"Авторизация останется только на том мобильном устройстве, которое вы в данный момент держите в руках. Выход из устройств нужно будет подтвердить еще раз", — добавляет эксперт.

Если после входа в WhatsApp Web вы не видите никаких устройств, а отображается сканер QR-кода, значит, мобильное устройство, которое вы держите в руках, является единственным устройством, авторизованным в вашем профиле. С помощью этого сканера вы можете авторизоваться на другом устройстве.

Обязательно стоит соблюдать несколько правил, чтобы защитить свой аккаунт в мессенджере. Если вы зашли в профиль с другого устройства, то, когда закончите общаться, обязательно выйдите из приложения. "Выйти — значит не просто закрыть вкладку, а выйти из профиля через функции меню", — говорит Ильичева.

"В дальнейшем, если вы не хотите, чтобы кто-то вошёл в ваш мессенджер, всегда держите телефон в руках в местах, где посторонние могут осуществить вход в ваш профиль с помощью вашего же смартфона. Кроме того, стоит подключить двухфакторную авторизацию — это оптимальный способ защитить свой профиль от несанкционированных входов", — заключила эксперт.

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