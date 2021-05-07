Специалист рассказал, как узнать, кто еще читает твой WhatsApp
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Чтобы быть уверенным, что никто кроме вас не читает сообщения в вашем WhatsApp, нужно произвести несколько действий: открыть программу в смартфоне, выбрать меню. Затем выбрать WhatsApp Web — это позволит увидеть все устройства, подключенные к вашему аккаунту. Найти и выбрать кнопку "Выйти со всех устройств" — тогда все сеансы авторизации будут завершены, и на этих устройствах произойдёт выход из вашего профиля, рассказала агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.
"Авторизация останется только на том мобильном устройстве, которое вы в данный момент держите в руках. Выход из устройств нужно будет подтвердить еще раз", — добавляет эксперт.
Если после входа в WhatsApp Web вы не видите никаких устройств, а отображается сканер QR-кода, значит, мобильное устройство, которое вы держите в руках, является единственным устройством, авторизованным в вашем профиле. С помощью этого сканера вы можете авторизоваться на другом устройстве.
Обязательно стоит соблюдать несколько правил, чтобы защитить свой аккаунт в мессенджере. Если вы зашли в профиль с другого устройства, то, когда закончите общаться, обязательно выйдите из приложения. "Выйти — значит не просто закрыть вкладку, а выйти из профиля через функции меню", — говорит Ильичева.
"В дальнейшем, если вы не хотите, чтобы кто-то вошёл в ваш мессенджер, всегда держите телефон в руках в местах, где посторонние могут осуществить вход в ваш профиль с помощью вашего же смартфона. Кроме того, стоит подключить двухфакторную авторизацию — это оптимальный способ защитить свой профиль от несанкционированных входов", — заключила эксперт.
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