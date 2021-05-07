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2021-05-07T08:02:38+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210507/833616408.html
Twitter разрешил пользователям переводить и получать "чаевые"
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Сервис микроблогов Twitter разрешил ряду пользователей получать "чаевые", сообщила менеджер компании по продукции Эстер Кроуфорд в своем блоге. "Мы хотим, чтобы ваша взаимная... ПРАЙМ, 07.05.2021
соцсети, twitter, новости, технологии, ит-бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Сервис микроблогов Twitter разрешил ряду пользователей получать "чаевые", сообщила менеджер компании по продукции Эстер Кроуфорд в своем блоге.
"Мы хотим, чтобы ваша взаимная поддержка помимо лайков, ретвитов и фолловеров стала проще. Сегодня мы представляем Tip Jar ("Банку для чаевых") — новый способ получать и отправлять "чаевые", — заявила Кроуфорд.
Теперь ряд пользователей могут привязать к своим аккаунтам список сервисов и приложений, через которые им можно перевести деньги.
На данный момент услуга доступна для ограниченной группы пользователей англоязычной версии Twitter. "Эта группа состоит из людей творческих профессий, журналистов, экспертов и некоммерческих организаций", — говорится в заявлении.
Менеджер по продукции пообещала, что круг пользователей, которые могут привязать к своему аккаунту "Банку для чаевых", в скором времени расширится и не будет ограничен англоязычной версией сервиса.
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