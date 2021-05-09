2021-05-09T07:22:57+03:00
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2021-05-09T07:22:57+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210509/833624575.html
Илон Маск заявил в эфире сатирического шоу, что у него синдром Аспергера
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Миллиардер Илон Маск, выступая в роли ведущего сатирической передачи Saturday Night Live, заявил, что у него синдром Аспергера. Маск отметил, что "первый ведущий Saturday Night... ПРАЙМ, 09.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск, выступая в роли ведущего сатирической передачи Saturday Night Live, заявил, что у него синдром Аспергера.
Маск отметил, что "первый ведущий Saturday Night Live с синдромом Аспергера, или, по крайней мере, первый ведущий, который в этом признался".
Не исключено, что с учетом характера передачи данное высказывание Маска могло быть сделано не всерьез.
Синдром Аспергера — пожизненное расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.
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