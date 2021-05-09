МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск, выступая в роли ведущего сатирической передачи Saturday Night Live, заявил, что у него синдром Аспергера. Криптовалюта из шуточного твита Маска стала лучшей инвестицией

Маск отметил, что "первый ведущий Saturday Night Live с синдромом Аспергера, или, по крайней мере, первый ведущий, который в этом признался".

Не исключено, что с учетом характера передачи данное высказывание Маска могло быть сделано не всерьез.

Синдром Аспергера — пожизненное расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.

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