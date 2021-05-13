МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Утерянная информация на флеш-носителях — довольно частая проблема, которая требует оперативных решений. К примеру, с флешки исчезли важные фотографии или документы по работе. В таком случае существует несколько способов, как можно исправить ситуацию самостоятельно, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. Специалист рассказал, как узнать, кто еще читает твой WhatsApp

"Если вы увидели, что после подключения носителя к компьютеру на флешке не отображается часть или все данные полностью — не предпринимайте никаких действий. Удалять и копировать что-либо строго нельзя: в таком случае флешка может не подлежать восстановлению, или же копируемые файлы исчезнут без возврата", — указывает эксперт.

Также для сохранности данных не выбирайте предложенный компьютером вариант форматирования, иначе обходных путей для восстановления информации не будет. На этом этапе достаньте носитель из USB-порта.

По словам Кашкина, причин для сбоя работы флешки существует очень много: от поселившегося внутри неё вируса до механического повреждения "внутренностей". Проверить исправность флешки можно с помощью другого компьютера. Если на следующем устройстве повторяется та же ситуация — значит, проблема именно в носителе.

Далее следует обратиться к различным приложениям, которые предназначены для того, чтобы "оживить" флешку. Эксперты объяснили, почему нельзя платить в магазине с телефоном в руках

"Таких приложений достаточно много: из проверенных можно попробовать R-Studio, Starus Partition Recovery или Unformat. Функционал в таких программах похожий: находите флешку в списке устройств в самом приложении, запускаете анализ носителя и после этого восстанавливаете появившееся данные", — отмечает специалист.

Здесь следует учесть два момента: во время работы программы отключите сторонние приложения и утилиты, чтобы не загружать компьютер. А уже после сканирования флешки данные нужно восстановить не на неё, а на другой носитель.

После этих манипуляций можно отформатировать флешку и проверить её на вирусы, чтобы ситуация не повторилась снова.

"Конечно, со временем работоспособность флеш-носителей падает, и починить её возможно только после ремонта. В таком случае нужно обратиться в сервисный центр, обзавестись ещё одной флешкой и копировать информацию с носителя на другое устройство, чтобы данные всегда были в сохранности", — предупредил эксперт.