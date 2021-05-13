Специалист объяснил, как восстановить потерянные данные с флешки
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Утерянная информация на флеш-носителях — довольно частая проблема, которая требует оперативных решений. К примеру, с флешки исчезли важные фотографии или документы по работе. В таком случае существует несколько способов, как можно исправить ситуацию самостоятельно, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
"Если вы увидели, что после подключения носителя к компьютеру на флешке не отображается часть или все данные полностью — не предпринимайте никаких действий. Удалять и копировать что-либо строго нельзя: в таком случае флешка может не подлежать восстановлению, или же копируемые файлы исчезнут без возврата", — указывает эксперт.
Также для сохранности данных не выбирайте предложенный компьютером вариант форматирования, иначе обходных путей для восстановления информации не будет. На этом этапе достаньте носитель из USB-порта.
По словам Кашкина, причин для сбоя работы флешки существует очень много: от поселившегося внутри неё вируса до механического повреждения "внутренностей". Проверить исправность флешки можно с помощью другого компьютера. Если на следующем устройстве повторяется та же ситуация — значит, проблема именно в носителе.
Далее следует обратиться к различным приложениям, которые предназначены для того, чтобы "оживить" флешку.
"Таких приложений достаточно много: из проверенных можно попробовать R-Studio, Starus Partition Recovery или Unformat. Функционал в таких программах похожий: находите флешку в списке устройств в самом приложении, запускаете анализ носителя и после этого восстанавливаете появившееся данные", — отмечает специалист.
Здесь следует учесть два момента: во время работы программы отключите сторонние приложения и утилиты, чтобы не загружать компьютер. А уже после сканирования флешки данные нужно восстановить не на неё, а на другой носитель.
После этих манипуляций можно отформатировать флешку и проверить её на вирусы, чтобы ситуация не повторилась снова.
"Конечно, со временем работоспособность флеш-носителей падает, и починить её возможно только после ремонта. В таком случае нужно обратиться в сервисный центр, обзавестись ещё одной флешкой и копировать информацию с носителя на другое устройство, чтобы данные всегда были в сохранности", — предупредил эксперт.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210513/833644790.html