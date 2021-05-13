ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. Подвергнувшаяся кибератаке 7 мая американская компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, заплатила хакерам почти 5 миллионов долларов в криптовалюте, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Байден рассказал о роли России во взломе Colonial Pipeline

"Colonial Pipeline в пятницу (в день кибератаки — ред.) заплатила почти 5 миллионов долларов хакерам из Восточной Европы", — говорится в сообщении. По данным агентства, указанная сумма была выплачена в течение нескольких часов после того, как была совершена атака на системы компании. Ранее в среду СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Colonial Pipeline не намерена выплачивать запрашиваемый хакерами выкуп, о рекомендации ФБР не платить выкуп также напоминали в Белом доме.

"После получения платежа хакеры предоставили оператору (трубопровода) инструменты для восстановления компьютерной системы компании", — сообщает издание со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По данным одного из источников, этого оказалось недостаточно и оператор задействовал собственные возможности для возобновления работы системы. Как сообщила ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, перезапуск нефтепровода компании Colonial Pipeline в ночь на четверг прошел успешно, его работа, как ожидается, полностью нормализуется уже к концу ближайших выходных.

Colonial Pipeline подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел, в частности, к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках.

Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. При этом президент США Джо Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.