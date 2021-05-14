МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Так называемый "серый" смартфон может доставить владельцу ряд проблем, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. Эксперт рассказал, какие приложения в смартфоне воруют ваш трафик

"Серым" считается гаджет, произведенный для продажи в другой стране, а после ввезенный в Россию в обход официальных процедур. "Белый" собран производителем целенаправленно для реализации на российском рынке.

Он отметил, что отличить один от другого по "железу" чаще всего нельзя, разницу можно увидеть, если заглянуть в список предустановленных программ. Отечественное программное обеспечение внедряется только на смартфоны, которые официально продаются в России.

По словам эксперта, некоторые думают, что российский закон о предустановке отечественного программного обеспечения распространяется на гаджеты, которые продаются в других странах, однако это не так.

"Если смартфон приобретается не на российском рынке, то неудобства возникают с гарантией. Вы не сможете обратиться в официальный сервис производителя, он может отказать вам в обслуживании. Вы можете обратиться к мелким организациям, которые чинят телефоны, но вы берете всю ответственность за результат на себя. Если после ремонта какая-то техническая поломка произойдет, то вина будет лежать на самом владельце телефона. А в официальный сервис вы всегда можете обратиться повторно", — сказал Вакулин.

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