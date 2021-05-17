МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Миллиардер Билл Гейтс, пока состоял в браке, несколько раз пытался добиться расположения женщин, работающих на него в Microsoft и благотворительном фонде, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Билл Гейтс объявил о строительстве АЭС нового поколения

По словам источников, в 2006 году Гейтс посетил презентацию сотрудницы Microsoft, после которой отправил женщине электронное письмо с приглашением на ужин. "Если вам некомфортно, притворитесь, что этого никогда не было", — написал Гейтс в электронном письме, отмечает источник. По его словам, женщина последовала этому совету.

Издание описывает случай, якобы произошедший с еще одной женщиной — сотрудницей благотворительного фонда, к которой Гейтс проявлял интерес во время поездки в Нью-Йорк. По словам самой женщины, на коктейльной вечеринке Гейтс, понизив голос, сказал ей: "Я хочу видеть тебя. Ты поужинаешь со мной?" Утверждается, что женщина, чье имя не разглашается, рассмеялась, чтобы уйти от ответа.

Шесть нынешних и бывших сотрудников Microsoft, благотворительного фонда и фирмы, управляющей состоянием Гейтса, заявили, что эти и другие более недавние инциденты создавали некомфортную рабочую среду.

Издание утверждает, что Гейтс был известен "неуклюжими" попытками проявить интерес к женщинам как на работе, так и за ее пределами. По словам некоторых сотрудников, поведение Гейтса не было угрожающим, он не оказывал на женщин давления и не ставил им ультиматумов.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что жена Билла Мелинда, помимо прочего, была обеспокоена контактами мужа с ныне покойным банкиром Джеффри Эпстином, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Она неоднократно созванивалась с консультантами в октябре 2019 года после того, как в СМИ появились сообщения о встречах Гейтса с Эпстином, написала газета. По ее данным, представитель Гейтса еще в 2019 году заявила, что основатель Microsoft обсуждал с Эпстином благотворительность, но он сожалеет об этих встречах и считает их ошибкой.

Ранее Билл и Мелинда Гейтсы объявили о решении расторгнуть брак. Они заявили, что за 27 лет вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. Пара познакомилась в 1987 году, когда Мелинда пришла работать в Microsoft. Они поженились в 1994 году на Гавайях. Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.

Читайте также:

Жена Билла Гейтса получила акции на миллиарды долларов после развода